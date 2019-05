Feuer in Abfallbehälter

Am Radweg zwischen Hammelburg und Westheim geriet am Mittwoch, 1. Mai, gegen 21.10 Uhr, der Inhalt eines Abfallbehälters in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Hammelburg löschte das Feuer bevor ein Sachschaden entstehen konnte. Der Verursacher des Feuers ist unbekannt. Die Polizei hofft für die Ermittlung der Täter bzw. der Ursache auf Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, soll sich bitte unter Tel. 09732/9060 an die Polizeiinspektion Hammelburg wenden. pol