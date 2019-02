Feuer frisst sich in Dachstuhl eines Wohnhauses

Ein Dachstuhlbrand verursachte am späten Donnerstagabend erheblichen Sachschaden an einem Wohnhaus in Wernsdorf. Wie die Feuerwehr vermutete, brach der Brand kurz vor 23 Uhr durch vorangegangene Schweißarbeiten auf dem Flachdach des Anbaus aus. Dort waren am Nachmittag Dachpappebahnen verschweißt worden. Das Feuer fraß sich dann in den Dachstuhl des neu gebauten Wohnhauses. Die Feuerwehr löschte von innen und außen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Der Kriminaldauerdienst nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. red