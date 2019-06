Feuer erstmals am Mittwoch

Die Sonnwendfeier der SpVgg Windischenhaig findet heuer erstmals an einem Mittwoch statt. Da der Feuerwehrverein sein Tennenfest am kommenden Wochenende (22./23. Juni) durchführt, haben die Verantwortlichen der SpVgg ihr Fest auf den morgigen Mittwoch vorverlegt. Beginn ist um 18 Uhr. Auf dem weitläufigen Sportgelände können sich die Kids austoben und auf einer Hüpfburg vergnügen, ehe sie bei Einbruch der Dunkelheit nach einer kurzen Fackelwanderung den aufgeschichteten Holzstapel entzünden. Die SpVgg-Mitglieder sind derzeit nicht nur bei der Organisation des Sonnwendfeuers sondern auch bei der Generalsanierung des Rasenspielfeldes gefordert. In der vergangenen Woche wurden mit einem Spezialfahrzeug umfangreiche Vorarbeiten durchgeführt. In den nächsten Tagen wird die Rasenfläche dann neu angesät. red