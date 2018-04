Feuer an der Fassade der Mittelschule

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Montagabend auf dem Schulareal in Eltmann eine Mülltonne in Brand geraten. Die Flammen griffen in der Folge auf die Außenfassade eines Schulgebäudes über, so dass ein Sachschaden in Höhe von einigen zehntausend Euro entstand. Die Kripo in Schweinfurt ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Fensterscheibe ging kaputt

Gegen 22.20 Uhr war die Mitteilung über den Brand in der Schulstraße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg eingegangen, wie die Polizei am Dienstag informierte. Als die Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt am Einsatzort eintrafen, hatte der Brand bereits auf die Außenfassade der Mittelschule übergegriffen. Auch eine Fensterscheibe ging laut Polizeiangaben durch die enorme Hitzeentwicklung zu Bruch.



Schnell unter Kontrolle

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eltmann und Eschenbach hatten den Brand schnell im Griff, so dass ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Der Rettungsdienst, der vorsorglich alarmiert worden war, musste somit nicht tätig werden, hieß es weiter.



Möglicherweise Brandstiftung

Die Ermittlungen zur Brandursache hat noch in der Nacht die Schweinfurter Kripo übernommen. Da dem aktuellen Sachstand nach eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Beamten auch um Hinweise von möglichen Zeugen. Wer am Montagabend im Bereich der Mittelschule eine verdächtige Person beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Klärung der Brandursache beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/2021731 zu melden. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann den Brandfahndern der Polizei Auskünfte geben? red