Oerlenbach vor 11 Stunden

Feuer am Spielplatz

Ein bislang unbekannter Täter entfachte in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, am Spielplatz "am Lehmbach" ein Feuer auf einem Tisch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Eur...