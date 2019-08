Ein bislang unbekannter Täter entfachte am Spielplatz "am Lehmbach" ein Feuer auf einem Tisch. Der Vorfall ereignete sich vor einer Woche von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol