Feucht-fröhliches Vergnügen

Den Sonntag, 14. Juli, werden sich die Kinder und Jugendlichen in Michelau in ihrem Kalender dick anstreichen. Dann findet auf dem Fußballplatz der Kinderaktionstag des Turnvereins und des Fußballclubs statt. Zum Einsatz kommt dabei nicht nur die berühmt-berüchtigte Wasserrutsche, sondern erstmals auch eine Airtrack-Bahn. Die Bahn ist geeignet für alle möglichen turnerischen Übungen.Ab 14 Uhr darf die Jugend auf dem Sportgelände des 1. FC Michelau ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Der Spaß steht dabei im Vordergrund. Unter der Anleitung und der Hilfestellung erfahrener Übungsleiter darf gekickt und geworfen werden. Große Sprünge sind am Minitrampolin möglich. Foto: Klaus Gagel