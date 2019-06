Feucht-fröhlicher Abischerz

Wenn die Bezeichnung einer feucht-fröhlichen Veranstaltung jemals so richtig zugetroffen hat, dann auf den gestrigen Abischerz am Gymnasium Burgkunstadt. "Abi heute - Captain Morgan" lautete das Motto auf den T-Shirts der Abiturienten, und gleich einem Piratentrupp übernahmen die rund 80 Q12-Schüler schon am Morgen das Kommando an der Schule. Mit einem großen gefüllten Swimmingpool in der Mitte des Außensportplatzes stand auch ausreichend kühles Nass zur Verfügung, damit in den heißen Duellen zwischen Zehnt- und Elftklässlern sowie zwischen Lehrern und Schülern reichlich Erfrischung möglich war. Egal, ob beim Karaoke-Singen, wo Mathelehrer Martin Müller mit einer melodischen "My Way"-Version in mathematischer Fachsprache überzeugte, bei Geschicklichkeits- oder Wissensspielen oder beim finalen Fischerstechen, von dem auch Schulleiter Thomas Meier nicht verschont blieb - es hatten alle (Ex-)Schüler und Lehrer ihren Spaß.

Und die Feierlichkeiten gehen heute mit dem musischen Abend und am Freitag mit der offiziellen und der inoffiziellen Verabschiedung ja noch weiter. cv