Festzug mit etwa 800 Personen

Zu ihrer letzten Sitzung zum Erntedankzug am Sonntag, 30. September, trafen sich die Organisatoren im Gasthaus "Am Berg". Unter Leitung von Heinz Stretz ging man den gesamten Festverlauf durch, die noch nötigen Beschlüsse wurden in Anwesenheit von BBV-Fachberater Klaus Pieroth und Kreisbäuerin Cäcilie Werner abgestimmt.

Das Fest beginnt mit einer Kirchenparade um 9.30.Uhr von der "oberen Wirtschaft" zur Kirche, wo der Festgottesdienst mit Pfarrer Maciej Rusin stattfindet. Als besonderer Ehrengast nimmt Bischoff i.R. Friedhelm Hofmann aus Würzburg teil. Nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen in der Heilig-Länder-Halle, und auch alle Stände im Dorf werden in Betrieb sein.

Um 13.30 Uhr ist Aufstellung zum Festzug, der um 14 Uhr startet. Hierzu haben sich 52 Gruppen mit etwa 800 Personen angemeldet. Schirmherr ist der BBV-Präsident Walter Heidl. Als Ehrengäste haben sich neben stellvertretendem Landrat Oskar Ebert, MdL Steffen Vogel, Wilhelm Böhmer vom Bauernverband und Herbert Lang vom Amt für Ernährung und Forsten viele Kreisräte und Bürgermeister aus dem Landkreis angemeldet. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro. Am Nachmittag werden die schönsten Wagen bewertet.

Fast alle Vereine helfen mit

Der Festbetrieb wird am Dorfplatz mit zwei Bühnen bis zur "obereren Wirtschaft" stattfinden. Fast alle Neubrunner Vereine sind involviert, um den erwarteten Ansturm der Gäste zu bewältigen. Der Aufbau der Stände beginnt am Samstag, 29. September, um 9.30 Uhr. Heinz Stretz gab an, dass um 16 Uhr die gesamten Aufbauten vom Landratsamt abgenommen werden: "Da muss alles fertig sein und den Vorgaben entsprechen."

Für viele Landwirte sei es heuer kein gutes Jahr gewesen, "doch wir hoffen, dass sie trotzdem nach Neubrunn zum Erntedankfest kommen". es