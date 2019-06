Festzug mit den neuen Königen

Die Siegritzer Schützen feierten ihr traditionelles Schützenfest.

Am ersten Tag wurden die Vereinsmeister ausgezeichnet und die neuen Schützenkönige proklamiert. Am zweiten Tag folgte der Festzug durch den Ort, bevor die Blaskapelle Unterleinleiter im Festzelt aufspielte, wo auch die Pokalverleihung stattfand.

Richard Sponsel gewann das Pokalschießen des SV Veilbronn/Siegritz. Die weiteren Pokale gingen an Rainer Fürst und Manuela Sponsel. In der Jugendklasse gingen die Pokale an Johannes Audenrith, Clarissa Scheuering, und Johannes Hänchen.

Anschließend ehrte der Zweite Vorsitzende Richard Sponsel die Mitglieder Heinrich Audenrith, Herbert Hänchen, Helmut Hennig sowie Georg Lang und Ernst Lang für 50 Jahre Mitgliedschaft. Seit 40 Jahren sind Maria Krämer, Anneliese Vogel, Rainer Retsch und Richard Sponsel dabei. Für 25-jährige Treue wurden Monika Leicht und Luise Regus geehrt.

Einen ganzen Nachmittag waren die Vereinsmitglieder an den Stand getreten, um die neuen Schützenkönige zu ermitteln.

Bevor die neuen Majestäten gekürt wurden, gab der Schützenmeister Erich Hennig die Vereinsmeister bekannt. Vereinsmeister in der gemeinsamen Damen- und Schützenklasse wurde Achim Fürst mit 371 Ringen vor Sonja Bartzik und Rainer Fürst mit jeweils 368 Ringen. In der Jugendklasse siegte Esther Scheuering vor Carola Audenrith und Felix Kritschke. Bei den Schülern setzte sich Johannes Audenrith mit 154 Ringen vor Samuel Riedel durch.

Dem Zweiten Bürgermeister Hans Göller (SPD) war es vorbehalten, die neuen Könige auszurufen. Schützenkönig wurde Michael Sponsel. Er verwies Markus Lang auf den zweiten und Achim Fürst auf den dritten Platz. Ihm zur Seite steht die Schützenkönigin Irmgard Hänchen. Jugendkönig wurde Clarissa Scheuering. red