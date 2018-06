Festwochenende steht an

Beginn am 6. Juli





Fünf Kubikmeter Wasser



Karl-Heinz HofmannDie Freiwillige Feuerwehr (FF) Thonberg rüstet zum 125. Jubiläumsfest. Die Vorbereitungen des dreitägigen Festes, das von Freitag, 6. Juli bis Sonntag 8. Juli gefeiert wird, laufen auf Hochtouren.Nun sucht man dringend freiwillige Helfer für das Herrichten und Herausputzen des Festplatzes, der in der Zeit zwischen dem 2. Juli und 6. Juli bestellt wird, sowie zum Aufbau des Festzeltes, am Dienstag, 3. Juli. Von Montag bis Freitag ist jeweils um 8 Uhr Treffpunkt am Sportplatz des ATSV Thonberg in Reuth. Für das leibliche Wohl aller Helfer ist gesorgt.Diesen Meilenstein in der 125-jährigen Feuerwehrgeschichte in Thonberg wollen die Floriansjünger zusammen mit der Bevölkerung würdig feiern und haben ein abwechslungsreiches Programm erstellt. Es beginnt am Freitag, 6. Juli, um 18.30 Uhr mit der Totenehrung am Kriegerdenkmal und um 19.30 Uhr mit dem Festkommers und Ehrungen im Festzelt. Anschließend wird ab circa 21.30 Uhr am Feuer mit DJ Holly gefeiert. Am Samstag, 7. Juli, läuft ab 21 Uhr "Rock am Leßbach" mit "Fristlos" Never Rock Alone. Am Sonntag um 9 Uhr ist Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen und um 14 Uhr freut man sich auf den bunten Festzug durch Thonberg. Danach herrscht ab 15 Uhr Festbetrieb mit dem Musikverein Glosberg.Erstmals aktenkundig wurde der Feuerschutz in Thonberg in einem Bericht des Königlichen Bezirksamtes Kronach an die Königliche Regierung von Oberfranken. Es wurde ausgeführt, dass bei der Pflichtfeuerwehr Thonberg nur eine Leiter und zwei Haken vorhanden seien.Am 1. Juli 1893 wurde die FF Thonberg im Gasthaus Bernschneider in Friedrichsburg gegründet. Löschwasser konnte man über einen Laufbrunnen mitten im Dorf beziehen, der sein Wasser über eine unterirdisch verlegte Leitung aus einer Quelle oberhalb der Einöde Buch, Gemarkung Eichenbühl, erhielt. Mit dem fünf Kubikmeter Wasser fassenden Brunnen wurde für den Ort Thonberg auch eine bescheidene Löschwasserreserve geschaffen. In der dann folgenden bewegten Historie des Löschwesens folgten ständig Verbesserungen und Neuerungen für die FF.Heute verfügt man über ein Feuerwehrhaus, drei Fahrzeuge und Atemschutzgeräte. Schon 1990 gründete sich eine Jugendfeuerwehr und 1994 kam die Damenwehr hinzu. Ständige Ausbildungen mit der Ablegung von Leistungsprüfungen sichern die Einsatzbereitschaft der Wehr. Der Vorstand mit Vorsitzendem Gerhard Popp und Erstem Kommandanten Manfred Sünkel an der Spitze sorgen mit ihrem Feuerwehrverein und der aktiven Mannschaft auch während des ganzen Jahres nicht nur für Feuerschutz, sondern beteiligen sich beleben das Dorfgeschehen.