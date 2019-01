Festwochenende: 50 Jahre WFC

Der WFC Coburg Neukirchen feiert mit einem Festwochenende vom 1. bis 3. Februar sein 50-jähriges Bestehen. Auftakt ist am Freitag mit einem Ehrungsabend ab 19.30 Uhr und ab 21.30 Uhr gibt es eine Gaudi mit Mario Bamberger. Am Samstag beginnen um 10 Uhr die alpinen Kreisskitage mit Orts- und Kreismeisterschaften. Weiter geht es dann um 15 Uhr mit einer Après-Ski-Party mit DJ Iceman und der Siegerehrung ab 15.30 Uhr. Am Sonntag stehen auf dem Programm: Gottesdienst im Zelt (10 Uhr), Frühschoppen (10.30 Uhr), Skitest (13 Uhr) und Siegerehrung im Zelt (15 Uhr). red