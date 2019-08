Festwoche zu Ehren Prinz Alberts

2019 ist ein Jubiläumsjahr. Queen Victoria (1819-1901) und Prinz Albert von

Sachsen-Coburg und Gotha (1819-1861) wurden vor 200 Jahren geboren. Die Prinz-Albert-Gesellschaft widmet ihrem Namensgeber aus diesem Anlass eine Festwoche mit vielfältigem Programm, das eine wissenschaftliche Tagung ebenso umfasst wie kulturelle Veranstaltungen. Ziel ist es, das historische Wirken Alberts und Victorias neu zu betrachten und Bezüge in die Gegenwart zu setzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es geht darum, zu ermitteln, welche Spuren Queen Victoria und Prinz Albert hinterließen und welche Rolle sie heute noch spielen. Eine Ausstellung der privaten Sammlung des Coburger Ehepaares Kathleen und Klaus Beyersdorf bildet den Rahmen des Programms.

Die feierliche Eröffnung der Prinz-Albert-Festwoche zu Prinz Alberts 200. Geburtstag ist am Montag, 26. August, um 19 Uhr im Historischen Rathaussaal der Stadt Coburg. Es schließen sich Themenführungen zu Prinz Albert am 27. August, ein Abendvortrag am selben Tag über Prince Philipp an. Dessen Rolle kann mit der Alberts verglichen werden. Schließlich ist ein Viktorianischer Abend in Kooperation mit Making Culture am Mittwoch, 28. August, um 20 Uhr im Historischen Rathaussaal der Stadt Coburg (Markt 1) geplant. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen bittet die Prinz-Albert-Gesellschaft um Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse prinzalbertgesellschaft@gmail.com. red