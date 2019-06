Kupferberg 12.06.2019

Termin

Festtage im Pflanzgarten

Am 15. und 16. Juni richtet der Obst- und Gartenbauverein Kupferberg im Pflanzgarten an der Schachtgasse sein Gartenfest aus. Der Festbetrieb startet am Samstag, 15. Juni, um 18 Uhr. Der Festsonntag b...