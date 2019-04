Festtag in Ziegelerden

Am Sonntag, 5. Mai, feiert die Filialkirchengemeinde Ziegelerden ihre Jubelkommunion für die Jahrgänge 1939, 1944, 1949, 1954, 1959, 1979 und 1994. Der Festgottesdienst beginnt um 9.15 Uhr in der St.-Michaelskirche. Die Jubilare treffen sich zum Einzug an der Schule. Es wird gebeten, dass sich von jedem Jahrgang ein Schulkamerad bereiterklärt, das Fest zu organisieren. Entsprechende Einladungen gibt es in der Sakristei oder bei Armin Herbst. red