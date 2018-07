Festtag in der Laurentiuskirche

Wie bei Abraham



Insgesamt 53 Männer und Frauen kamen am Sonntag in der St.-Laurentius-Kirche in Wonsees zusammen, um das Jubiläum ihrer Konfirmation zu feiern. 25, 50 oder noch mehr Jahre sind zwischenzeitlich vergangen.Für diejenigen, die ihre gnadene Konfirmation feierten, ist es sogar schon 70 Jahre her, dass sie sich bei ihrer Konfirmation zum evangelischen Glauben und zu einem Leben mit Gott entschieden.Pfarrer Daniel Städtler vollzog in seiner Predigt das Leben der Jubilare von ihrer Konfirmation bis heute nach: "Immer ist irgendwas", stellte er fest - Sorgen, Arbeit, Verpflichtungen.So sei es einst schon Abraham ergangen, der als 75-Jähriger von Gott den Auftrag erhielt, sein Vaterland zu verlassen. Aber bei allem, was Abraham daraufhin durchmachte, war Gott dabei. Dieselbe Erfahrung machten Menschen bis heute: "Immer ist etwas, aber immer ist Gott bei mir."Der festliche Gottesdienst in der vollen Kirche wurde vom Posaunenchor musikalisch mitgestaltet.Bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag hatten die Jubilare die Gelegenheit, sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Außerdem tauschten sie viele Geschichten von früher aus.