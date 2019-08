Festspielchor singt wieder im Klinikum

Wenn der Chor der Bayreuther Festspiele am Dienstag, 20. August, um 19 Uhr im Klinikum Bayreuth zu Gast sein wird, wird Richard Wagner nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Die Besucher erleben ein buntes Programm mit Soloauftritten unter dem Motto "Dich, teure Halle, grüß' ich wieder".

In der Reihe "Kultur im Klinikum" hat der Auftritt des Festspielchors seit Jahren einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Einrichtung. Regelmäßig bietet das Ensemble in den Festspielmonaten Patienten, Besuchern und Musikbegeisterten kostenfrei musikalische Unterhaltung auf Spitzenniveau.

Eintritt frei, aber Karten nötig

Der Eintritt ist wegen der begrenzten Sitzplatzzahl nur mit Einlasskarte möglich. Kostenlose Karten gibt es an den Infopunkten in der Klinik Hohe Warte und am Klinikum - solange der Vorrat reicht. red