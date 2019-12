Festscheune und ein Ärztehaus

Veronika Schadeck Marktrodach — Einen umfangreichen Rückblick über das abgelaufene Jahr gab am Mittwochabend Bürgermeister Norbert Gräbner (ÜWG) in der Jahresabschlussgemeinderatssitzung. Er sprach von vielen Projekten, die nicht zuletzt dank großzügiger Förderungen in Angriff genommen werden konnten.

In diesem Zusammenhang erwähnte er unter anderem die Sanierung des Anwesens Hauptstraße 29, die Neugestaltung des Platzes am Anwesen St. Leonhard Straße 12, die Sanierung des Rathauses, des alten Schulhauses in Seibelsdorf. Weiterhin seien auch Gemeindestraßen, wie von Seibelsdorf in Richtung Fischbach saniert worden. Zurückgestellt worden sei die Gemeindeverbindungsstraße Zeyern-Roßlach. Diese soll erst nach der Fertigstellung der Umgehung Zeyern in Angriff genommen werden.

Aufgrund der regen Baunachfrage sei auch ein neues Baugebiet "Am Steinbruch" ausgewiesen worden. Damit sei auch dem städtebaulichen Entwicklungskonzept "Innen statt Außen zu erschließen" Rechnung getragen worden. Beim "Steinbruch" handele es sich um ein ehemaliges Industriegebiet, das in ein Wohngebiet umgewandelt wurde. Leider habe hier das notwendige Lärmschutzgutachten einen dafür zu hohen Lärmpegel ergeben. Die Gemeinde sehe nun in einer neuen Planungsvariante eine Chance. Gleich im ersten Anlauf habe es dagegen mit dem Baugebiet "An der Oberrodacher Mühle" geklappt. Die hier entstehenden Bauplätze können im Frühjahr erschlossen werde.

Erfreut sei er und das Gremium gewesen, als für das ehemalige Oberrodacher Schulhaus ein Investor gefunden wurde, der in dem Gebäude 13 Wohnungen errichten wolle. In Vorbereitung sei zudem die Erweiterung des Gewerbeparks Gries I und ein kleines Gewerbegebiet in Großvichtach.

Gräbner wies weiter darauf hin, dass im nächsten Jahr nach der Fertigstellung der Umgehung Zeyern zwischen der Ampelkreuzung und der Gemeindegrenze Höfles die Straße saniert und ein lärmmindernder Asphalt aufgebracht werden soll. Künftige Projekte seien unter anderem der Bau der Festscheune mit Gesamtkosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro, wobei hier die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 1,7 Millionen Euro erwarte. Weiterhin soll das alte Rathaus in Oberrodach zu einem Ärztehaus umfunktioniert werden.

Gräbner bedankte sich abschließend bei seinem Gremium, der Verwaltung und seinen Bürgern. Vieles sei in der Gemeinde wegen der engagierten Bürger vorangebracht worden. Die Gemeinde hätte nicht alles in der Form bewältigen können. Mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf meinte Gräbner, "ich hoffe, dass dieser fair verläuft und dass man sich gegenseitig Respekt zollt!".