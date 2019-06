Festscheune nimmt Form an

Der Gemeinderat tritt am Montag, 24. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Themen sind neben diversen Bauanträgen unter anderem die Errichtung einer Rundbogenhalle in Menchau, der Antrag der Firma Schminke Krantechnik auf Hallenerweiterung sowie die Sanierung des Dorfhauses und der Neubau einer Festscheune in Alladorf. Weiter stehen auf der Agenda die Vergabe von diversen Gewerken für das Gemeindehaus Limmersdorf sowie die Vorplanung für die dortige Umfeldgestaltung. Die Sanierung eines Schieberkreuzes an der Kreuzung Jägerstraße/Marktplatz, der Kauf einer Klimaanlage für den Serverraum des Rathauses, die EDV-Ausstattung an der VHS und der Grundschule Thurnau sowie die Anpassung der Realsteuerhebesätze ab dem 1. Januar 2020 sind weitere Punkte der Tagesordnung. red