Festplatz und Gemeindesaal

Die Mitglieder des Neuenmarkter Gemeinderates treffen sich am Montag, 1. April, um 19.30 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung im Rathaus. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit der Erweiterung der Strom-Außenanlage am Dorf- und Festplatz Hegnabrunn, der Renovierung des Gemeindesaals in Neuenmarkt sowie mit dem kommunalen Energiecoaching "Plus Oberfranken". red