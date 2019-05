Der Marktgemeinderat Hirschaid kommt am morgigen Dienstag, 28. Mai, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dabei geht es unter anderem um die Neugestaltung des Festplatzes hinter dem Rathaus und der Fläche am Leimhüll als Parkplatzbereich, teilt die Verwaltung mit. Weiter auf der Tagesordnung steht die Bestellung eines Wahlleiters und eines Stellvertreters für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. red