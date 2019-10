In der Nacht auf Mittwoch führte die Polizei Neustadt eine Überprüfung in einer Wohnung am Gerhart-Hauptmann-Anger durch. Dabei trafen die Beamten einen 29-jährigen Mann an, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Nach seiner Festnahme wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt nach Kronach gebracht, wo er 50 Tage lang bleibt, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol