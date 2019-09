Festnahme nach Brandstiftung

Mit der Festnahme eines Tatverdächtigen einer versuchten schweren Brandstiftung vom 10. Juli endete Sonntagnacht ein Polizeieinsatz in Scheßlitz.

Rückblick: Am Mittwoch, 10. Juli, gegen 2.30 Uhr, bemerkte ein Bewohner, dass ein bis dato Unbekannter die Verglasung der Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Straße Oberend eingeworfen hatte. Anschließend warf er einen brennbaren Gegenstand durch die Öffnung. Bevor sich dieser vollständig entzünden und weiteren Schaden anrichten konnte, erlosch das kleine Feuer. Zeugenbefragungen und die Auswertung der am Tatort vorgefundenen Spuren durch die Kriminalpolizei Bamberg erhärteten den Tatverdacht gegen einen 28-jährigen und einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen.

Während der Jüngere bereits Mitte Juli festgenommen werden konnte, befand sich sein Mittäter auf der Flucht. Da die Kripobeamten befürchteten, dass dieser bereits nach Spanien geflohen war, wurde auch international nach dem Mann gefahndet. Nach einem Hinweis konnte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auch der zweite Tatverdächtige festgenommen werden. Mehrere Streifenbesatzungen nahmen den Gesuchten in seiner Wohnung fest. Da der Mann während der Festnahme psychische Auffälligkeiten zeigte, brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ der Ermittlungsrichter gegen den 28-jährigen einen Unterbringungsbefehl. red