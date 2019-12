Festliches Trompetenkonzert

Mit einem festlichen Trompetenkonzert am Mittwoch, 25. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche lassen der Solo-Trompeter Michael Lindner und Stadtkantor Burkhard Ascherl den ersten Weihnachtsfeiertag ausklingen. Michael Lindner studierte unter anderem am renommierten Royal Northern College of Music in Manchester; Burkhard Ascherl beschloss seine Studien mit dem Meisterklassendiplom im Fach orgel an der Würzburger Musikhochschule. Im Programm stehen neben Tomaso Albinonis Sonata Nr. 11 St. Marc die Sonata D-Dur von Georg Philipp Telemann und Weihnachtschoräle in Bearbeitungen von Dietrich Buxtehude. Mit Händels "Halleluja”, den Noël-Variationen von Marcel Dupré und einer Improvisation über "Adeste fideles” wird Burkhard Ascherl die Klangvielfalt seiner Schuke-Orgel unter Beweis stellen. Karten sind erhältlich in der Touristinformation, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und an der Abendkasse. Foto: Peter Klopf