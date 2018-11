Festliches Konzert zu Christkönig

Am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr erklingt in der Klosterkirche ein festliches Orgelkonzert mit Thomas Köhler. Unter dem Motto "Die musikalische Brücke" führt Köhler bekannte Orgelmusik passend zum Hochfest Christkönig über die Adventszeit bis Weihnachten auf. Hierzu zählen der "Siegeszug nach Israel" von Karg-Elert, ein Concerto in F-dur von Walther sowie ein Choralvorspiel von Bach. Mit einer Pastorell-Sonate von Dreyer, Variationen von Balbastre und der Paraphrase von Guilmant über "Tochter Zion" wird in den Advent eingestimmt und für Weihnachten stehen Teile aus dem Messias und dem Weihnachtsoratorium von Bach wie "Jauchzet frohlocket". red