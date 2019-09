Festliches Chorkonzert

"Festliches und beschwingt" lautet der Titel eines Chorkonzerts am Sonntag, 29. September, um 19.30 Uhr in der St. Jakobus-Kirche Bad Kissingen. Ausführende des Konzerts sind der JuLifa-Chor Bad Kissingen unter der Leitung von Stadtkantor Burkhard Ascherl, Ute Stibor am Klavier sowie Anne Rustler an der Orgel. Das Programm spannt einen Bogen von festlicher Chormusik hin zu beschwingten Melodien. Zwischen den Chorstücken erklingen Orgelwerke von Charles-Marie Widor und Robert Jones. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse ab etwa 19 Uhr.

Foto: Archiv/Peter Klopf