Gügel 24.06.2019

Festlicher Gottesdienst in der Gügelkirche

Am Dienstag, 2. Juli, ist um 18 Uhr ein festlicher Gottesdienst zum Fest Maria Heimsuchung in der Gügelkirche. Dieser Tag soll an die Begegnung der Muttergottes mit ihrer Base Elisabeth, der Mutter de...