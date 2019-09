Am Sonntag, 29. September, wird am Gügel ein festlicher Gottesdienst zu Ehren des hl. Erzengels Michael gefeiert, der als Patron der katholischen Kirche und als Schutzpatron von Deutschland verehrt wird. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr. Am Ende werden die Michaeliswecken gesegnet, die dann die Gläubigen zum Verzehr mitnehmen können. red