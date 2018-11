Festliche und fröhliche Musik im Advent

"Gaudete - Freuet euch!" lautet das Motto des Advents- und Weihnachtskonzertes am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Festliche und fröhliche Musik barocker und zeitgenössischer Komponisten werden von dem als Wallfahrtsmusiker bekannten Blechbläserensemble des Musikvereins Ellerntal sowie von den Vokalgruppen "Nuova Canzone", der Don- Bosco-Schola und der Chorgemeinschaft Liturgischer Chor/Sängergilde unter der Leitung von Jitka Maisel dargeboten. Bei freiem Eintritt ergeht Einladung an alle Musikinteressierten. red