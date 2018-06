Festliche Klänge

Beim Festgottesdienst am Sonntag, 1. Juli, ab 9.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche wird die Messe solennelle cis-Moll für Chor, Bläser und Orgel von Louis Vierne aufgeführt. Es wirken die Kantorei Herz Jesu, Blechbläser der Meininger Hofkapelle und Gabriele Greubel an der Orgel mit. Die Leitung hat Burkhard Ascherl, der auch Orgelwerke von Henri Mulet (Carillon "Tu es petra") und Louis Vierne (Finale der 1. Orgelsymphonie) spielen wird. Zelebrant des Festgottesdienstes ist Stadtpfarrer Gerd Greier . Foto: Peter Klopf