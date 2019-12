Festliche Kirchenmusik an Weihnachten

Die Weihnachtsgottesdienste in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche werden vom Kinder- und Jugendchor Herz-Jesu und Musikschule Bad Kissingen, dem JuLifa-Chor und von der Kantorei musikalisch gestaltet. Beim Gottesdienst am Heilig Abend, 24. Dezember um 17 Uhr singt der Kinder- und Jugendchor bekannte Weihnachtsmelodien. Die feierliche Christmette um 22 Uhr wird von der Kantorei mit Liedsätzen von Michael Praetorius, Johann Sebastian Bach, Walter Hennig, Johann Eccard und Wolfram Menschick musikalisch gestaltet. Beim Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr wird die Kantorei neben Motetten und Liedsätzen von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Carl Thiel mit der "Missa festiva" für Chor und Orgel (Orgelpart: Manuel Kleinhenz) von Hubert Zaindl zu hören sein; Burkhard Ascherl spielt Orgelwerke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Charles-Marie Widor.

Die feierliche Weihnachtsvesper am Donnerstag, 26. Dezember, um 18 Uhr, bei der Mitglieder der Kantorei und des JuLifa-Chores Psalmen und weihnachtliche Liedsätze singen, beschließt den zweiten Weihnachtsfeiertag. red