Festival für die Jugend

Am Samstag, 6. Juli, findet in Hallstadt ein neues Festival für Jugendliche statt, das unter anderem aus Mitteln der Oberfrankenstiftung gefördert wird. Es ist eine Kooperation des Jugendtreffs Flip mit der katholischen und evangelischen Jugend Hallstadt und dem Verein Bamberger Bands. Daher auch der Name "ju:nited", der sich aus den Wörtern "Jugend" und "United" (engl. verbunden) zusammensetzt, wie die Veranstalter berichten. Das Festival findet im katholischen Jugendheim, Lichtenfelser Straße 6, beziehungsweise bei schönem Wetter im Pfarrgarten statt.

Das Festival beginnt um 15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss werden zwischen 16 und 18 Uhr Workshops zu fünf verschiedenen Themen angeboten. Für den Rap- und Zivilcourage-Workshop konnten mit Jonas MC von den "Bambägga" und einem Trainer der Taekwondo-Schule Drosendorf zwei externe Trainer gewonnen werden. Auf Info-Wänden präsentieren die Organisatoren zudem sich und ihre Arbeit. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt ausschließlich alkoholfreie Getränke. Ab 19 Uhr spielen die bekannten überregionalen Bands "Bambägga" (Hip-Hop aus Bamberg), "49 Grad" (Alternative-Rock aus Bamberg) und "He Told Me To" (Indie-Pop aus Lichtenfels). "Den ganzen Tag über gibt es also einiges zu erleben", so die Initiatoren. Eintritt und die Workshops sind kostenfrei. red