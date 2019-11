Festival der Sinne

"Vida! Tango Argentino" zeigt am Dienstag, 19. November, die Rhythmen Argentiniens, inszeniert in einem modernen Werk. Die Show beginnt um 19.30 Uhr im Kurtheater Bad Kissingen. Artisten aus Argentinien legen Musik- und Tanz-, Stepp- und Show-Einlagen hin. Interpretiert von Nicole Nau und Luis Pereyra und Compañia. Direktor, Choreograph und Multiinstrumentalist Luis Pereyra platziert musikalische Höhepunkte und kreiert einzigartige tänzerische Meisterwerke. Karten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/ 804 84 44 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de. red