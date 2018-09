Festgottesdienst zum Jubiläum

Der "Treffpunkt Bertelsdorfer Höhe" und das evangelische Gemeindezentrum elia & co feiern 20- und 10-jähriges Bestehen am Sonntag, 16. September, von 10 bis 17 Uhr im "elia & co" im Max-Böhme-Ring mit...