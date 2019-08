Am Donnerstag, 15. August, wird das Fest Mariä Himmelfahrt in der Gügelkirche mit einem besonderen festlichen Gottesdienst begangen, bei dem auch nach altem Brauch die Segnung der Kräuter und Blumen erfolgt. Durch das Hochaltarbild, das die Aufnahme der Muttergottes in den Himmel im Bamberger Land zeigt, bekommt dieser Tag hier noch seinen besonderen Reiz. Der Festgottesdienst beginnt um 17 Uhr. red