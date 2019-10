Ebing 25.10.2019

Festgottesdienst mit Erzbischof Schick

An Allerheiligen, 1. November, feiert Erzbischof Ludwig Schick einen Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus in Ebing. Im Anschluss erfolgen die Weihe und Segnung des sanierten kirch...