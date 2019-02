Der Vinzenzverein Bamberg lädt am Sonntag, 3. März, zum Festgottesdienst mit Weihbischof Herwig Gössl und Pfarrer Marcus Wolf ein. Beginn ist um 9 Uhr in St. Otto. Anlass für den Gottesdienst ist ein Besuch des Hochwürdigsten Herrn Weihbischof in seiner Eigenschaft als Bischofsvikar für die Caritas beim Vinzenzverein. Gleichzeitig wird mit diesem Gottesdienst auf den Vinzenzverein und seine wichtige Arbeit hingewiesen, die er in den vergangen 135 Jahren geleistet hat. Nach dem Gottesdienst sind die Besucher zu einer Begegnung mit dem Weihbischof eingeladen. red