Festbesucher leistet Widerstand

In der Nacht zum Samstag endete der Besuch einer größeren Veranstaltung in Memmelsdorf für eine Person auf der Polizeiwache in Ebern. Der Mann hatte einen hohen Alkoholpegel und kam den Anweisungen des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes nicht nach. Um eine Eigengefährdung sowie die Begehung von Straftaten zu verhindern, musste die hinzugezogene Polizeistreife die Person vorübergehend in Polizeigewahrsam nehmen. Auch hierbei zeigte sich die Person äußerst renitent und leistete erheblichen Widerstand. Den Festbesucher erwarten nun mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und des tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte.