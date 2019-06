Auf dem Feuerwehrfest in Schwärzdorf kam es am Donnerstag gegen 18.50 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 31-jähriger Festbesucher schlug einem gleichaltrigen Mann unvermittelt ins Gesicht. Dieser stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kronach, Telefon 09261/5030, zu melden.