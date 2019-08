Festbesucher bestohlen

Insgesamt drei Anzeigen wegen Diebstahl musste die Polizei Kronach am letzten Wochenende beim Freischießen verzeichnen. Bereits am Freitagabend wurde eine Frau aus dem Allgäu Opfer eines Handtaschendiebstahls. Ein bisher unbekannter Täter hatte der 29-Jährigen auf dem Schützenplatz den Geldbeutel, inklusive der darin befindlichen 80 Euro Bargeld, entwendet.

Ebenfalls eine Geldbörse wurde Samstagnacht gegen 23.30 Uhr einem 18-Jährigen gestohlen, der sich zu dem Zeitpunkt am Autoscooter aufhielt. Der Geldbeutel konnte mittlerweile aufgefunden werden, vom Inhalt und vom Täter fehlt allerdings jede Spur.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden entwendete ein unbekannter Täter den Korb einer 44-Jährigen, in dem sich unter anderem ein Geldbeutel, Wertmarken und ein Sparschwein befanden. Den Korb hatte die Geschädigte in einer der Bierhallen hinter der Schankanlage abgestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 315 Euro. pol