Mariae Himmelfahrt

Festandacht

Eine Festandacht zum Feiertag Mariae Himmelfahrt findet am Donnerstag, 15. August, an der Kapelle am Terzenbrunn statt. Die Andacht beginnt um 14 Uhr. Die Lage im Wald ist immer etwas ganz besonderes....