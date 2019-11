Festabend der Waldbesitzer

Am heutigen Freitag findet der feierliche Festabend zum 50-jährigen Bestehen der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein statt. Eingeladen sind alle Mitglieder. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Katzogelhalle in Hochstadt. Festredner ist Ministerialrat Gunther Ohrner aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ehrenmitglied und langjähriger forstlicher Berater Ludwig Winkler präsentiert die Chronik "50 Jahre WBV". Es erfolgt die Ernennung von Ehrenmitgliedern. Musikalisch wird die Veranstaltung von der Hochstadter Blasmusik umrahmt. Für alle Anwesenden gibt es eine Brotzeit. red