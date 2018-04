Festabend beim FCO

Der im März 1928 aus der Taufe gehobene 1. FC Oberhaid feiert in diesem Jahr mit seinen rund 400 Mitgliedern sein 90-jähriges Bestehen. In den letzten zehn Jahren nahm die sportliche Entwicklung des Fußballclubs einen rasanten Verlauf. Aus der "Fahrstuhlmannschaft" der vorherigen Jahrzehnte von damaliger A- und B-Klasse, mit einer Ausnahme (Bezirksliga 1985/86), wurde ein etabliertes Bezirksliga-Team, das sogar eine Saison in der Landesliga kickte und in der laufenden Saison Hallen-Kreismeister, -Bezirksmeister und Halbfinalist um die bayerische Meisterschaft wurde. Es werden verschiedene Veranstaltungen, auf das Jahr verteilt, stattfinden. Der Anfang wird am heutigen Samstag gemacht. Nach dem Totengedenken um 17.30 Uhr am Friedhof und einem Festgottesdienst um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus findet um 19.30 Uhr der Festkommers mit zahlreichen Ehrungen im Sportheim des FC Oberhaid statt. red