Fest zur Benefiz-Rallye findet heute statt

Vier Nüdlinger nehmen an einer Benefiz-Rallye nach Schottland teil. Bereits am heutigen Samstag, 4. Mai, findet ab 15.30 Uhr das Fest zum Thema Schottland in der alten Schule in Nüdlingen statt und nicht, wie in der Freitagsausgabe irrtümlich genannt, am Sonntag. Der Erlös wird an die "Deutsche Lebenshilfe e.V." gespendet. Am Sonntagvormittag ab 9 Uhr wird es noch ein Weißwurstfrühstück mit anschließender Info-Veranstaltung zur Rallye geben. red