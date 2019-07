Fest zu Ehren des Heiligen Jakobus

Seit 570 Jahren ist in Machtilshausen eine Kirche nachweisbar, die dem heiligen Jakobus dem Älteren geweiht ist. Die älteste Jakobusdarstellung Unterfrankens befindet sich an der Außenseite der Pfarrkirche. Der Verein für Gartenbau, Brauchtums- und Heimatpflege Machtilshausen organisiert am Sonntag, 28. Juli, das Jakobusfest. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, mitgestaltet vom Musikkreis Miriam. Im Gottesdienst werden die neuen Ministranten eingeführt. Anschließend ist bis 17 Uhr Festbetrieb. sek