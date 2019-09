Zum Festgottesdienst am Samstag, 28. September, anlässlich des 111-jährigen Bestehens der Adventgemeinde Coburg sind alle eingeladen. Der Gottesdienst am Schauinsland 2/Marschberg 9 beginnt um 14.30 Uhr mit Professor Rolf Pöhler, um 16 Uhr schließt sich ein Beisammensein mit Büfett an. red