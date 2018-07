Fest- und Sportbetrieb

sek



Der Turn- und Sportverein Oerlenbach hält am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Juli, sein Sommerfest am Sportplatz. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit dem WM-Studio. Um 18 Uhr steht ein Spiel des TSV gegen die DJK Schlimpfhof (AH) auf dem Programm. Der Fest- und Barbetrieb startet dann um 19.30 Uhr. Das Duo "Anplagged" unterhält mit Acoustic-Rock. Am Sonntag gibt es ab 11.30 Uhr Mittagessen. Ab 14 Uhr wird der Großgemeinde-Pokal ausgerichtet.