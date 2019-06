Fest nach der Prozession

Die Pressecker Katholiken feiern traditionell am Sonntag nach Fronleichnam das Hochfest der Eucharistie und treffen sich dann am Nachmittag zum Pfarrfest auf dem Gelände zwischen Kirche und Paulusheim. Da die Pressecker Kuratie keinen eigenen Pfarrer hat und von Wartenfels aus seelsorgerisch betreut wird, hat sich die Verschiebung des Termins als zweckmäßig erwiesen, da dem Geistlichen in Wartenfels mit Reichenbach nicht drei Prozessionen an einem Tag zuzumuten sind. Nach der Messe und der Prozession durch den Ort am Sonntagvormittag trafen sich die Pressecker Katholiken dann am Nachmittag, um in lockerer Weise ihre Gemeinschaft neben dem gemeinsamen Glauben zu pflegen. klk