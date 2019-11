Fest mit vielen Bildern

Die Gräflich Giech'sche Spitalstiftung lädt am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr zum mittlerweile 10. Schlossfest ein. Unter dem Motto "Schloss meets Castles III" zeigt Günter Karittke, moderiert von seiner Frau Barbara, im Kutschenhaus viele Bilder von der faszinierenden Verwandlung des Nordflügels des Thurnauer Schlosses in das Institut für Fränkische Landesgeschichte der Universitäten Bayreuth und Bamberg. Und er präsentiert Fotografien ebenso spektakulärer Burganlagen in England. Der Eintritt ist frei. Das Schlossfest ist Abschluss des Celtic-Castle-Wochenendes, das von Freitag bis Sonntag ein buntes Programm mit Musik, Kunst und kulinarischen Höhepunkten bereithält. Mehr zum genauen Programm unter www.schloss-thurnau.de. red