Fest mit Musik und Führungen

Pflege im Alter



Am zweiten Sonntag im Juli feiert das Seniorenzentrum " Martin Luther " am Streitberger Berg sein Jahresfest. Die Einrichtung des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim lädt dieses Jahr am 8. Juli zum Frühschoppen (10.30 bis 13.30 Uhr) ein.Um 9.30 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit einem von Pfarrerin Werner gehaltenen Freiluftgottesdienst, der vom Streitberger Posaunenchor umrahmt wird.Von 10.30 bis 13.30 Uhr können sich Interessierte bei Hausführungen von den Angeboten überzeugen und sich über die Pflege im Alter in ihren verschiedenen Facetten informieren.Neben Gegrilltem und Schweinebraten dürfen sich die Besucher auch Kaffee und Kuchen schmecken und es sich zu den Klängen der Formation "EBSer Blechmix" gutgehen lassen. red